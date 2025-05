Exposition Ors du Temps par KANSKA – Galerie Label LN. Saint-Quentin-la-Poterie, 3 juin 2025 07:00, Saint-Quentin-la-Poterie.

Dans cette nouvelle exposition, Kanska nous plonge une nouvelle fois dans son univers onirique où la nature prédomine.

Galerie Label LN. 4 rue du docteur Blanchard

Saint-Quentin-la-Poterie 30700 Gard Occitanie +33 6 83 27 51 93 label.ln30@gmail.com

English :

In this new exhibition, Kanska once again plunges us into her dreamlike world where nature predominates.

German :

In dieser neuen Ausstellung lässt uns Kanska erneut in ihre Traumwelt eintauchen, in der die Natur vorherrscht.

Italiano :

In questa nuova mostra, Kanska ci immerge ancora una volta nel suo mondo onirico in cui predomina la natura.

Espanol :

En esta nueva exposición, Kanska vuelve a sumergirnos en su mundo onírico donde predomina la naturaleza.

