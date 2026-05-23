Exposition Ortzadarra expo peintures Saint-Étienne-de-Baïgorry
Exposition Ortzadarra expo peintures Saint-Étienne-de-Baïgorry samedi 23 mai 2026.
Saint-Étienne-de-Baïgorry
Exposition Ortzadarra expo peintures
Maison Elizondo Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Exposition de peinture par l’association Ortzadarra à la maison Elizondo (face à l’église) .
Maison Elizondo Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 02 67 90
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English : Exposition Ortzadarra expo peintures
L’événement Exposition Ortzadarra expo peintures Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Pays Basque
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