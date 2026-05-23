Saint-Étienne-de-Baïgorry

Exposition Ortzadarra expo peintures

Maison Elizondo Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Exposition de peinture par l’association Ortzadarra à la maison Elizondo (face à l’église) .

Maison Elizondo Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 02 67 90

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English : Exposition Ortzadarra expo peintures

L’événement Exposition Ortzadarra expo peintures Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Pays Basque