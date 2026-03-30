Exposition Ouest Aride Ecomusée de la Crau Saint-Martin-de-Crau

Exposition Ouest Aride

Du 14/04 au 31/12/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 17h. Le dimanche de 9h à 12h et de 12h45 à 17h. Ecomusée de la Crau 2, place Léon Michaud Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-14

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-04-14

Cette exposition présente le travail de Damien Cerdan, écologue de formation et photographe naturaliste par passion qui a exploré l’immensité du Grand Ouest américain.

À travers une sélection d’une trentaine de photographies, l’exposition invite à découvrir les paysages spectaculaires et fragiles des zones arides, des plateaux du Colorado aux déserts de sel. Une réalité géologique brute, aux contrastes saisissants, où la lumière sculpte une nature à la fois sauvage et vulnérable.



Damien Cerdan nous livre dans Ouest Aride un regard contemplatif sur ces terres de silence. Fruit de plusieurs expéditions en solitaire, ses clichés capturent l’essence de ces territoires extrêmes, entre monumentalité des paysages, poésie des formes rocheuses et fragilité du vivant.



Le vernissage de l’exposition Ouest Aride le vendredi 17 avril 2026 à 18h00. .

Ecomusée de la Crau 2, place Léon Michaud Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 03 83 contact@cen-paca.org

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English :

This exhibition presents the work of Damien Cerdan, an ecologist by training and naturalist photographer by passion, who has explored the vastness of the Great American West.

L’événement Exposition Ouest Aride Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-03-25 par Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]