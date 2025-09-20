Exposition OUM KALSOUM Maison de la place des Fêtes Paris

Exposition OUM KALSOUM Maison de la place des Fêtes Paris samedi 20 septembre 2025.

Exposition OUM KALSOUM 20 et 21 septembre Maison de la place des Fêtes Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Cette exposition à la Maison de la Place des Fêtes (MDPF) va permettre de rassembler des photos, des vidéos, des fac-similés de journaux, autour de Oum Kalsoum.

Par ailleurs, cela sera l’occasion de découvrir des affiches de cinéma des films et des disques vinyls avec et autour de Oum Kalsoum.

Venez nombreux !

Maison de la place des Fêtes 10 Rue Augustin Thierry 75019 Paris Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France

Exposition « Oum Kalsoum »

Crédit libre