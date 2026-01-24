Exposition outils bricothèque la Récréa’thiv Thiviers

Exposition outils bricothèque

la Récréa’thiv avenue de la gare Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

A l’occasion du festival Faire qui aura lieu à l’Hangare le samedi 7 février, Jérôme vous présentera la bricothèque de la RécréaThiv’ avec la possibilité de tester les outils et des démonstrations

la Récréa’thiv avenue de la gare Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 05 63 16 larecreathiv@gmail.com

English : Exposition outils bricothèque

On the occasion of the Faire festival, which will take place at the Hangare on Saturday, February 7, Jérôme will present the RécréaThiv? bricothèque with the possibility of testing tools and demonstrations

