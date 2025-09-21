Exposition outils et machines à bois salle des fêtes Bellecombe-en-Bauges

Exposition outils et machines à bois salle des fêtes Bellecombe-en-Bauges dimanche 21 septembre 2025.

Exposition outils et machines à bois Dimanche 21 septembre, 14h00 salle des fêtes Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite libre d’une exposition d’outils et machines à bois anciens.

salle des fêtes 73340 Bellecombe en Bauges Bellecombe-en-Bauges 73340 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.patrimoine-bellecombe.fr parking à proximité

Visite libre d’une exposition d’outils et machines à bois anciens.

Association « Les Amis du Patrimoine de Bellecombe en Bauges »