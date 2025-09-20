Exposition « Outils et objets d’autrefois » Mairie de Sathonay Sathonay-Village

Exposition « Outils et objets d’autrefois » 20 et 21 septembre Mairie de Sathonay Métropole de Lyon

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Environ 850 outils et objets d’autrefois présentés par l’association Sath’na Histoire et Patrimoine, dans huit salles : l’agriculture, la famille, l’artisanat, la vigne, les pompiers et l’école.

Mairie de Sathonay 1 rue Saint-Maurice, 69580 Sathonay-Village Sathonay-Village 69580 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 22 67 91

Comment vivait-on à Sathonay au siècle dernier ? Deux nouvelles salles aménagées : les sapeurs-pompiers et l’école en plus des anciennes : l’agriculture, l’artisanat, la vigne, la famille.

© Sath’nâ Histoire et Patrimoine