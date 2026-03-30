Exposition ouverture des Rencontres de la jeune photographie internationale 2026 à Niort Villa Pérochon et Musée Bernard d’Agesci Niort
Exposition ouverture des Rencontres de la jeune photographie internationale 2026 à Niort Villa Pérochon et Musée Bernard d’Agesci Niort vendredi 17 avril 2026.
Exposition ouverture des Rencontres de la jeune photographie internationale 2026 à Niort
Villa Pérochon et Musée Bernard d’Agesci 64 Rue Paul François Proust Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
La soirée d’ouverture des Rencontres de la jeune photographie internationale 2026 se tiendra le 17 avril à 18h30. Après les discours, le public pourra découvrir les expositions de Jeanne Lucas et de l’invité d’honneur Grégoire Eloy à la Villa Pérochon, puis celles des photographes en résidence au Musée Bernard d’Agesci. Une soirée conviviale, en deux lieux, en présence des artistes. .
Villa Pérochon et Musée Bernard d’Agesci 64 Rue Paul François Proust Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Exposition ouverture des Rencontres de la jeune photographie internationale 2026 à Niort
L’événement Exposition ouverture des Rencontres de la jeune photographie internationale 2026 à Niort Niort a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Niort Marais Poitevin
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