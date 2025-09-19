Exposition « Ouverture(s) » La Filature Épinal

Exposition « Ouverture(s) » Vendredi 19 septembre, 14h00 La Filature Vosges

Visite libre et gratuite.

Venez découvrir l’exposition : » Ouverture(s) », qui accompagne l’inauguration du bâtiment de La Filature.

Cette exposition présente le métier d’archiviste, l’histoire des archives d’Épinal, ainsi que le quartier et le bâtiment de La Filature, afin de mettre en valeur le passé industriel de la zone. Elle propose également quelques documents insolites issus de nos collections.

La Filature 8 bis rue Christophe Denis, 88000 Epinal Épinal 88000 Le Champ-du-Pin Vosges Grand Est 03 29 64 16 25 https://www.epinal.fr/ma-mairie/archives-municipales/ Situé en bordure de la Moselle, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, ce nouveau bâtiment est implanté dans une ancienne filature datant des années 1870, ayant longtemps constitué un lieu de travail et de vie pour de nombreux Spinaliens et Spinaliennes.

Pensée comme un nouvel équipement public au service de la démocratisation culturelle, La Filature incarne la volonté de la ville d’Épinal de préserver, valoriser et transmettre l’histoire de son territoire, mais aussi celle de ses habitants. Elle représente désormais une structure essentielle pour la conservation des documents d’archives communales et communautaires et, potentiellement, ceux d’autres partenaires à venir.

La Filature offre désormais aux archives une capacité de stockage adaptée pour les 20 à 30 prochaines années. Elle mutualise les moyens de la ville et de la communauté d’agglomération, et pourra également accueillir les archives d’autres communes environnantes. places de parking devant la Filature, lignes de bus à proximité

© Communication – Ville d’Épinal