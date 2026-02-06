Exposition Ouvrons-nous aux arts Iffendic

Exposition Ouvrons-nous aux arts

Les mardis, mercredis, vendredis et samedis du 10 au 25 mars à la médiathèque d’Iffendic.

Dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) du Pays de Brocéliande, le Hameau de la Pierre Longue et la médiathèque vous proposent une exposition des œuvres réalisées par les résidents de l’ALAPH dans le cadre de leurs séances d’art-thérapie.

Tout public.

Gratuit .

Place des Marronniers Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75

