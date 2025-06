Exposition Pablo Castillo Les Communs Cormatin 11 juillet 2025 10:00

Saône-et-Loire

Exposition Pablo Castillo Les Communs Le Bois Dernier Cormatin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 10:00:00

fin : 2025-09-28 19:00:00

Date(s) :

2025-07-11

Pablo Castillo est un sculpteur figuratif. Il travaille au colombin, puis peint ses pièces d’un décor polychrome. Il émaille de symbolisme et de psychologie, son univers onirique, volontiers naïf, et profondément inspiré de l’univers du conte, de la mythologie et du rêve. Pour cette exposition, il nous propose un voyage entre magie, archéologie et tribalisme. .

Les Communs Le Bois Dernier

Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 98 94 lescommuns.ceramique@gmail.com

