Cette exposition met à l’honneur quatre artistes-peintres padiracoises Huguette Galante, Josine Jansen, Linda Miller Baker et Lydie Vidal vous présentent leur univers dans l’église du village.

Padirac 46500 Lot Occitanie +33 5 65 33 64 37 mairiepadirac46@orange.fr

English :

This exhibition features four Padirac artists: Huguette Galante, Josine Jansen, Linda Miller Baker and Lydie Vidal present their universe in the village church.

German :

Diese Ausstellung ehrt vier Malerinnen aus Padua: Huguette Galante, Josine Jansen, Linda Miller Baker und Lydie Vidal präsentieren Ihnen ihre Welt in der Dorfkirche.

Italiano :

Questa mostra presenta quattro pittrici di Padirac: Huguette Galante, Josine Jansen, Linda Miller Baker e Lydie Vidal presentano le loro opere nella chiesa del villaggio.

Espanol :

Esta exposición reúne a cuatro pintoras de Padirac: Huguette Galante, Josine Jansen, Linda Miller Baker y Lydie Vidal presentan sus obras en la iglesia del pueblo.

