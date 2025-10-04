Exposition Paille, Terre, Pierre la maison Composer Saints-en-Puisaye

Exposition Paille, Terre, Pierre

la maison Composer 13 Les Piloux Saints-en-Puisaye Yonne

Début : 2025-10-04 18:00:00

fin : 2025-12-20 23:59:00

Une expostion de Karine Bonneval, Gabrielle Manglou et Louis Pierre-Lacouture

Vernissage le 4 octobre à 18h

Concert d’Armelle Dumoulin à 19h

Dans le paysage poyaudin, où la terre façonne depuis des siècles l’identité d’un territoire, à l’invitation de la maison Composer trois artistes et trois habitant·e·s tissent, depuis 2024, des dialogues inédits entre gestes ancestraux et créations contemporaines.

À travers cette résidence de création une question?: comment les savoir-faire locaux (culture de champignons, céramique et poterie) deviennent les vecteurs d’une réflexion sur notre rapport au vivant et au temps. Entre le domestique et le sauvage, entre l’éphémère mycélien et la permanence minérale, entre les strates du sol et les vibrations de la pierre, l’exposition Paille, Terre, Pierre révèle les liens invisibles qui unissent nos gestes quotidiens aux rythmes géologiques.

Les duos formés incarnent une philosophie du faire-ensemble où la transmission des savoirs se mêle à l’expérimentation artistique. Dans les bottes de paille où Zoltán Babos cultive ses champignons, Karine Bonneval capte les sons du mycélium et tente d’établir une communication inter-espèces par la musique?; la terre modelée par Judith Lasry se transforme en autels domestiques sous les mains de Gabrielle Manglou?; les pierres collectées autour de l’atelier de Lorraine Patoir chantent grâce aux dispositifs de Louis Pierre-Lacouture.

Cette exposition nous invite à écouter ce que nous disent les matières, à découvrir la poésie des gestes artisanaux, et à repenser nos cohabitations avec le monde minéral, végétal et fongique. .

la maison Composer 13 Les Piloux Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lamaisoncomposer@gmail.com

