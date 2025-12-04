Exposition Pain(t) Espace Boris Vian Montluçon
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Vendredi 2025-12-12
2025-01-01
2025-12-12
Entre figuration et abstraction, l'exposition Pain(t) explore diverses techniques graphiques acrylique, craies, collages, tampons… un dialogue entre composition et hasard contrôlé.
Tout public Visible du mardi au samedi aux horaires d'ouverture.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 24 archives@mairie-montlucon.fr
Between figuration and abstraction, Pain(t) explores a variety of graphic techniques: acrylic, chalk, collage, stamps? a dialogue between composition and controlled chance.
Open to the public ? Visible Tuesday to Saturday during opening hours.
