Exposition « Palais Italiens abandonnés » Galerie Mary-Ann Saint-Clément

Exposition « Palais Italiens abandonnés » Galerie Mary-Ann Saint-Clément samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Palais Italiens abandonnés » 20 et 21 septembre Galerie Mary-Ann Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Plongez dans l’univers fascinant des palais italiens grâce à une exposition photographique originale. À travers une série de clichés saisissants, ces édifices, jadis témoins de grandeur et de fastes, révèlent aujourd’hui une beauté mélancolique, marquée par le passage du temps. Chaque photographie capture l’âme des lieux : entre fresques, escaliers majestueux envahis par la végétation et salles désertées, cette exposition met en lumière le dialogue entre architecture et déclin, interrogeant notre rapport au patrimoine et à l’oubli. Une expérience visuelle et émotionnelle qui invite à contempler la poésie du passé en ruines.

Galerie Mary-Ann Quai Lamartine, 71000 Mâcon Saint-Clément 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 39 72 04 https://www.macon.fr/Culture-sports-et-loisirs/Les-expos-temporaires-de-l-Hotel-de-Ville https://www.facebook.com/GalerieMaryAnn Salle d’exposition temporaire située à l’Hôtel-de-Ville.

