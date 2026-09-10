Informations pratiques

Thann

Exposition : Palette d’émotions

8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-02

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-02

Peintures, sculptures et opéras : une exploration sensible des œuvres où l’art entre en résonance avec nos émotions et notre vécu.

Palette d’émotions au musée numérique de la Micro-Folie, en lien avec l’exposition « Émotions en résonance » de l’Abri mémoire. Peintures, sculptures, extraits d’opéra : les œuvres deviennent le point de départ d’une exploration sensible. À travers leurs formes, leurs couleurs, leurs gestes et leurs voix, laissez-vous guider par l’émotion et interrogez le lien entre les œuvres et votre propre vécu. .

8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

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English :

Paintings, sculptures, and operas: a sensory exploration of works in which art resonates with our emotions and life experiences.

L’événement Exposition : Palette d’émotions Thann a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay