Exposition : Palette d’émotions Thann
vendredi 2 octobre 2026 · Thann
Informations pratiques
Thann
Exposition : Palette d’émotions
8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-02
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-02
Peintures, sculptures et opéras : une exploration sensible des œuvres où l’art entre en résonance avec nos émotions et notre vécu.
Palette d’émotions au musée numérique de la Micro-Folie, en lien avec l’exposition « Émotions en résonance » de l’Abri mémoire. Peintures, sculptures, extraits d’opéra : les œuvres deviennent le point de départ d’une exploration sensible. À travers leurs formes, leurs couleurs, leurs gestes et leurs voix, laissez-vous guider par l’émotion et interrogez le lien entre les œuvres et votre propre vécu. .
8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Paintings, sculptures, and operas: a sensory exploration of works in which art resonates with our emotions and life experiences.
L’événement Exposition : Palette d’émotions Thann a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
À voir aussi à Thann (Haut-Rhin)
- Journée du patrimoine : Portes ouvertes à la mosquée Süleyman Gazi Thann 19 septembre 2026
- À la découverte du papier marbré Thann 19 septembre 2026
- Exposition : L’art en musique Thann 19 septembre 2026
- Journées du patrimoine visites guidées de l’intérieur de la collégiale Thann 19 septembre 2026
- Journées du patrimoine montée au clocher de la Collégiale Saint-Thiébaut Thann 19 septembre 2026