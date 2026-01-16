Exposition Palette ouverte Médiathèque La Mémo Monein

Exposition Palette ouverte Médiathèque La Mémo Monein mardi 17 février 2026.

Cette exposition vous invite à découvrir des œuvres de plusieurs peintres que vous pourrez rencontrez lors du vernissage le 17 février et d’une rencontre le 24 février.   .

Médiathèque La Mémo 16 Place Henri Lacabanne Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 31 30 

