Exposition Palette ouverte Médiathèque La Mémo Monein

Médiathèque La Mémo 16 Place Henri Lacabanne Monein Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-28
2026-02-17
Cette exposition vous invite à découvrir des œuvres de plusieurs peintres que vous pourrez rencontrez lors du vernissage le 17 février et d’une rencontre le 24 février. .
Médiathèque La Mémo 16 Place Henri Lacabanne Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
