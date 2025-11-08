Exposition Pan , par Patrice Dion Médiathèque de Chorges Chorges
Exposition Pan , par Patrice Dion
Médiathèque de Chorges 21, rue du Fein, Place François 1er Chorges Hautes-Alpes
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-22
Patrice Dion révèle ses images grâce à la seule action du soleil, grâce à un procédé appelé anthotypie, ou photographie à la chlorophylle.
Médiathèque de Chorges 21, rue du Fein, Place François 1er Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 53 93 30 mediatheque@mairie-chorges.fr
English :
Patrice Dion reveals his images through the action of the sun alone, using a process known as anthotypy, or chlorophyll photography.
German :
Patrice Dion enthüllt seine Bilder allein durch die Wirkung der Sonne, dank eines Verfahrens, das Anthotypie oder Chlorophyllfotografie genannt wird.
Italiano :
Patrice Dion rivela le sue immagini attraverso la sola azione del sole, utilizzando un processo noto come antotipia, o fotografia clorofilliana.
Espanol :
Patrice Dion revela sus imágenes mediante la sola acción del sol, utilizando un proceso conocido como antotipia, o fotografía clorofílica.
