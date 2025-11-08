Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition Pan , par Patrice Dion Médiathèque de Chorges Chorges

Exposition Pan , par Patrice Dion Médiathèque de Chorges Chorges samedi 8 novembre 2025.

Exposition Pan , par Patrice Dion

Médiathèque de Chorges 21, rue du Fein, Place François 1er Chorges Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-08

Patrice Dion révèle ses images grâce à la seule action du soleil, grâce à un procédé appelé anthotypie, ou photographie à la chlorophylle.
  .

Médiathèque de Chorges 21, rue du Fein, Place François 1er Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 53 93 30  mediatheque@mairie-chorges.fr

English :

Patrice Dion reveals his images through the action of the sun alone, using a process known as anthotypy, or chlorophyll photography.

German :

Patrice Dion enthüllt seine Bilder allein durch die Wirkung der Sonne, dank eines Verfahrens, das Anthotypie oder Chlorophyllfotografie genannt wird.

Italiano :

Patrice Dion rivela le sue immagini attraverso la sola azione del sole, utilizzando un processo noto come antotipia, o fotografia clorofilliana.

Espanol :

Patrice Dion revela sus imágenes mediante la sola acción del sol, utilizando un proceso conocido como antotipia, o fotografía clorofílica.

L’événement Exposition Pan , par Patrice Dion Chorges a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon