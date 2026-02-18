EXPOSITION PANACHE PICTURAL Salle des Roches Saint-Brevin-les-Pins

EXPOSITION PANACHE PICTURAL

Début : 2026-03-31 14:00:00

fin : 2026-04-03 18:00:00

2026-03-31 2026-04-01 2026-04-02 2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06 2026-04-07 2026-04-08

Marie Claire LAMBERT, Picarde, retraitée, installée en Loire Atlantique à Saint-Brevin-les-Pins, depuis mai 2019.

En septembre 2009, elle a commencé son initiation à l’Aquarelle au Coup de Patte, association de Liancourt dans l’Oise. Une initiation qu’elle a complétée de cours particuliers, avec un ami aquarelliste professionnel de l’Oise, qu’elle a eu la chance de rencontrer.

La magie des couleurs et de l’eau l’ont tout de suite passionnée.

Durant ces neuf années dans l’Oise, du fait de son adhésion au Coup de Patte, elle a participé aux expositions locales organisées par ladite association. Des prix de la Municipalité et du Public lui ont bien souvent été décernés.

Dès 2019, elle a intégré le groupe d’aquarellistes Brevin Art , puis l’Atelier des Goëlands de La Plaine-sur-Mer, association qui lui a permis de participer à différents stages, avec Françoise CAILLAUD aquarelliste professionnelle de Vendée et Marie-Gilles LE BARS aquarelliste professionnelle de Lanloup dans les Côtes-d’Armor.

Depuis 2023, elle continue chaque mois, un cours d’une journée en visioconférence avec Marie-Gilles LE BARS.

En parallèle, elle a suivi également les stages suivants

2014 • Stage d’une journée avec Anick NUGER à Paris

2022 • Stage de 3 jours avec Joëlle KRUPA

2024 • Stage d’une semaine avec Reine Marie PINCHON près de Pont-l’Abbé

2025 • Stage d’une semaine avec Reine Marie PINCHON près de Pont-l’Abbé

2025 • Stage de 3 jours avec Corinne IZQUERDIO à Saint-Aignan .

Salle des Roches Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique

