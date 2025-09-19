Exposition Panorama 27 – Simultanéité Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing

Exposition Panorama 27 – Simultanéité Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing vendredi 19 septembre 2025.

Exposition Panorama 27 – Simultanéité 19 septembre 2025 – 4 janvier 2026 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

Plein tarif 4€ / Tarif réduit 3€

Gratuit : tous les dimanches, – 18 ans, les détenteurs de la C’ART, les Amis du Fresnoy, les bénéficiaires du RSA, les étudiant·es en art

Accessible via l’application Pass Culture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T23:50:00

Fin : 2026-01-04T14:00:00 – 2026-01-04T19:00:00

Pour sa 27e édition, Panorama, le rendez-vous annuel du Fresnoy – Studio national des arts contemporains, présente près de 50 œuvres inédites réalisées par les artistes du Fresnoy : films, installations, performances et créations numériques et interactives.

« Ce que cette nouvelle génération d’auteur·ices nous démontre, c’est une imagination débordante qui, loin de réclamer un ralentissement face à ce choc accélérationniste, se distingue par la prise en compte sensible des ressources et des potentialités en termes de registres d’expériences et de narrations qu’offrent les technologies dans leur diversité. […] Agencées de manière thématique, les œuvres nous entraînent dans des espaces immersifs, des atmosphères sensibles, des récits où la perception sensorielle s’élargit. »

Dirk Snauwaert, commissaire

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr

L’exposition Panorama permet de découvrir plus de 50 œuvres inédites, dans les domaines de l’image, du son et de la création numérique, réalisées par les artistes du Fresnoy. exposition art

In Vitro, « Desert Star », installation interactive, 2025, production Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains