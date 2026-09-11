Exposition Panorama 28 au Fresnoy, Le Fresnoy, Tourcoing

Informations pratiques

Exposition Panorama 28 au Fresnoy Dimanche 20 septembre, 14h00 Le Fresnoy Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez découvrir l’exposition Panorama 28 au Fresnoy.

Grand rendez-vous annuel de l’institution, l’exposition Panorama permet de découvrir plus de 50 œuvres inédites, films, installations et performances, dans les domaines de l’image, du son et de la création numérique, réalisées par les artistes du Fresnoy.

Visible du 11 septembre au 3 janvier 2027

Visite libre

Dimanche de 14h à 19h

Visite guidée

Dimanche à 16h

Sans réservation

Le Fresnoy 22 rue du Fresnoy, 59200, Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Venez découvrir l’exposition Panorama 28 au Fresnoy.

© Le Fresnoy