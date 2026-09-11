Exposition Panorama 28 au Fresnoy, Le Fresnoy, Tourcoing
dimanche 20 septembre 2026 · Le Fresnoy · Tourcoing
Informations pratiques
Exposition Panorama 28 au Fresnoy Dimanche 20 septembre, 14h00 Le Fresnoy Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Venez découvrir l’exposition Panorama 28 au Fresnoy.
Grand rendez-vous annuel de l’institution, l’exposition Panorama permet de découvrir plus de 50 œuvres inédites, films, installations et performances, dans les domaines de l’image, du son et de la création numérique, réalisées par les artistes du Fresnoy.
Visible du 11 septembre au 3 janvier 2027
Visite libre
Dimanche de 14h à 19h
Visite guidée
Dimanche à 16h
Sans réservation
Le Fresnoy 22 rue du Fresnoy, 59200, Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France
Venez découvrir l’exposition Panorama 28 au Fresnoy.
© Le Fresnoy
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