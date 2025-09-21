Exposition « Panorama de l’architecture XXe et XXIe siècles en Pyrénées-Atlantiques » Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets – Errekoletoak Ciboure

Exposition « Panorama de l’architecture XXe et XXIe siècles en Pyrénées-Atlantiques » 20 et 21 septembre Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets – Errekoletoak Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans inscription.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le CAUE 64 présente une quinzaine de bâtiments, aménagements ou ensembles urbains significatifs des XXe et XXIe siècles, de la médiathèque à la cabane d’estive et du foyer rural à la centrale hydroélectrique, répartis sur tout le département.

Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets – Errekoletoak 2 Quai François Turnaco, 64500 Ciboure Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

© Arotcharen architecture