Exposition « Panorama de l’architecture XXe et XXIe siècles en Pyrénées-Atlantiques » Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets – Errekoletoak Ciboure

Exposition « Panorama de l’architecture XXe et XXIe siècles en Pyrénées-Atlantiques » 20 et 21 septembre Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets – Errekoletoak Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Sans inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Le CAUE 64 présente une quinzaine de bâtiments, aménagements ou ensembles urbains significatifs des XXe et XXIe siècles, de la médiathèque à la cabane d’estive et du foyer rural à la centrale hydroélectrique, répartis sur tout le département.
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets – Errekoletoak 2 Quai François Turnaco, 64500 Ciboure Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
© Arotcharen architecture