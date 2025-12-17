Exposition panser en société Uffholtz

Exposition panser en société

1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-25 13:30:00

fin : 2026-01-25 17:30:00

Date(s) :

2026-01-25 2026-01-31 2026-02-14 2026-03-02 2026-03-29 2026-04-11 2026-04-27 2026-05-31

Cette exposition interroge la notion de care , ces gestes d’attention portés aux autres, aux lieux et à soi. À travers des œuvres sensibles, elle invite à repenser le soin comme un engagement collectif.

Lieu de soin et de rencontres depuis des générations, l’Abri mémoire devient le point de départ d’une réflexion artistique sur le care . Les artistes proposent des œuvres et des expériences collectives qui questionnent notre manière de prendre soin, de créer des solidarités et de transformer l’attention en action. .

1 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr

English :

This exhibition explores the notion of care , the gestures of attention paid to others, to places and to oneself. Through sensitive works, it invites us to rethink care as a collective commitment.

