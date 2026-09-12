Exposition panzaniLux’Art exposition de sculptures métaliques Médiathèque Parthenay Parthenay
mardi 3 novembre 2026 · Médiathèque Parthenay · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Exposition panzaniLux’Art exposition de sculptures métaliques
Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-03
Lux’art est né de la passion d’un designer et ferronnier d’art. Combinant savoir-faire et créativité, il transforme des objets récupérés en œuvres uniques. Son approche artisanale et écologique vise à offrir des pièces à la fois esthétiques et responsables, et reflète également son engagement envers le design durable et l’innovation. .
Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr
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English : Exposition panzaniLux’Art exposition de sculptures métaliques
L’événement Exposition panzaniLux’Art exposition de sculptures métaliques Parthenay a été mis à jour le 2026-08-31 par CC Parthenay Gâtine
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