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Exposition panzaniLux’Art exposition de sculptures métaliques Médiathèque Parthenay Parthenay

mardi 3 novembre 2026 · Médiathèque Parthenay · Parthenay

Exposition panzaniLux’Art exposition de sculptures métaliques Médiathèque Parthenay Parthenay

Informations pratiques

Début
mardi 3 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Parthenay
Adresse
6 Place Georges Picard
Ville
79200 Parthenay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Parthenay

Exposition panzaniLux’Art exposition de sculptures métaliques

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-03

Lux’art est né de la passion d’un designer et ferronnier d’art. Combinant savoir-faire et créativité, il transforme des objets récupérés en œuvres uniques. Son approche artisanale et écologique vise à offrir des pièces à la fois esthétiques et responsables, et reflète également son engagement envers le design durable et l’innovation.   .

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42  mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Exposition panzaniLux’Art exposition de sculptures métaliques

L’événement Exposition panzaniLux’Art exposition de sculptures métaliques Parthenay a été mis à jour le 2026-08-31 par CC Parthenay Gâtine

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