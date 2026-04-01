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Exposition Paperean Zumeta Galerie Arte Bideak Ciboure

Exposition Paperean Zumeta Galerie Arte Bideak Ciboure

Exposition Paperean Zumeta Galerie Arte Bideak Ciboure jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Galerie Arte Bideak

Adresse : 2 Rue Pocalette

Ville : 64500 Ciboure

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit

Ciboure

Exposition Paperean Zumeta

Galerie Arte Bideak 2 Rue Pocalette Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 11:00:00
fin : 2026-04-19 13:00:00

Date(s) :
2026-04-16

La galerie Arte Bideak a choisi de vous présenter une partie plus secrète de l’oeuvre de Zumeta ses paperean , petits formats sur papier peints chaque année à Buenos Aires loin de l’hiver d’ Usurbil.    .

Galerie Arte Bideak 2 Rue Pocalette Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 27 16 44 

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English : Exposition Paperean Zumeta

L’événement Exposition Paperean Zumeta Ciboure a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque

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