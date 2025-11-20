Exposition Papier Sacré Sacré Papier Impasse Jollion Boulbon
Exposition Papier Sacré Sacré Papier Impasse Jollion Boulbon vendredi 12 décembre 2025.
Exposition Papier Sacré Sacré Papier
Du 12/12 au 21/12/2025 tous les jours.
Vernissage le vendredi 12 décembre à 18h30. Impasse Jollion Centre Culturel Boulbon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-12
Découvrez l’exposition Papier Sacré Sacré Papier dans le Centre Culturel Sainte-Anne à Boulbon.
Née d’une rencontre qui réunit Marie Pinoteau et Véronique Meunier, deux artistes plasticiennes dont le travail mélange spiritualité et mémoire.
Chacune recrée à leur façon des croix monumentales et travaillent avec des papiers à travers des assemblages de journaux.
Marie recrée le monde à travers des assemblages de journaux qu’elle considère comme la peau du monde .
Véronique, quant à elle, façonne des croix monumentales inspirées des cruchettes corses, fusionnant symbolisme et puissance spirituelle. .
Impasse Jollion Centre Culturel Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47
English :
Discover the Papier Sacré Sacré Papier exhibition at the Centre Culturel Sainte-Anne in Boulbon.
German :
Entdecken Sie die Ausstellung Papier Sacré Heiliges Papier im Centre Culturel Sainte-Anne in Boulbon.
Italiano :
Scoprite la mostra Papier Sacré Sacré Papier presso il Centre Culturel Sainte-Anne di Boulbon.
Espanol :
Descubra la exposición Sacred Paper Papel sagrado en el Centre Culturel Sainte-Anne de Boulbon.
L’événement Exposition Papier Sacré Sacré Papier Boulbon a été mis à jour le 2025-11-17 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)