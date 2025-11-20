Exposition Papier Sacré Sacré Papier Impasse Jollion Boulbon

Exposition Papier Sacré Sacré Papier

Du 12/12 au 21/12/2025 tous les jours.

Vernissage le vendredi 12 décembre à 18h30. Impasse Jollion Centre Culturel Boulbon Bouches-du-Rhône

Découvrez l’exposition Papier Sacré Sacré Papier dans le Centre Culturel Sainte-Anne à Boulbon.

Née d’une rencontre qui réunit Marie Pinoteau et Véronique Meunier, deux artistes plasticiennes dont le travail mélange spiritualité et mémoire.

Chacune recrée à leur façon des croix monumentales et travaillent avec des papiers à travers des assemblages de journaux.

Marie recrée le monde à travers des assemblages de journaux qu’elle considère comme la peau du monde .

Véronique, quant à elle, façonne des croix monumentales inspirées des cruchettes corses, fusionnant symbolisme et puissance spirituelle. .

Impasse Jollion Centre Culturel Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47

English :

Discover the Papier Sacré Sacré Papier exhibition at the Centre Culturel Sainte-Anne in Boulbon.

German :

Entdecken Sie die Ausstellung Papier Sacré Heiliges Papier im Centre Culturel Sainte-Anne in Boulbon.

Italiano :

Scoprite la mostra Papier Sacré Sacré Papier presso il Centre Culturel Sainte-Anne di Boulbon.

Espanol :

Descubra la exposición Sacred Paper Papel sagrado en el Centre Culturel Sainte-Anne de Boulbon.

