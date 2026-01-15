Exposition Papiers sensibles, fragments cousus Cécile Morillon La Maison Bleue Craon

Exposition Papiers sensibles, fragments cousus Cécile Morillon

La Maison Bleue 38 Rue des Halles Craon Mayenne

Début : 2026-03-06

fin : 2026-04-18

2026-03-06

Papiers sensibles, fragments cousus Cécile Morillon collage et couture

Inspirée par le fauvisme, le surréalisme et l’art du collage, Cécile Morillon compose des paysages imaginaires où se mêlent peinture, papiers découpés et couture. Ses œuvres, empreintes de poésie, associent couleurs vives, fragments cousus et mots choisis à la manière du cadavre exquis . Chaque création devient un espace où la nature et l’imaginaire dialoguent dans une délicate harmonie. Une invitation à découvrir la douceur des formes et la force expressive de la couleur.

www.artmajeur.com/cecile-morillon

Adresse 38 rue des Halles

Téléphone 02 43 06 36 25

Site internet www.facebook.com/maisonbleuecraon

La Maison Bleue, galerie d’art municipale, accueille toute l’année des expositions temporaires dédiées aux arts visuels.

Horaires d’ouverture lundi 10h-12h, mercredi-jeudi et vendredi 15h-18h, samedi 10h-12h et 15h-18h, dimanche et jours fériés 15h-18h.

ENTRÉE LIBRE.

Vernissage ouvert à tous chaque premier jour d’exposition. Détails à l’approche de chaque exposition sur la page Facebook. .

La Maison Bleue 38 Rue des Halles Craon 53400 Mayenne

