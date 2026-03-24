Exposition Papillons

31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-21

L’exposition Papillons de Juliette Binet, auteure et illustratrice en littérature jeunesse, présente deux livres Papillons (éditions Les Grandes Personnes) et Mues (éditions Marguerite Waknine), ainsi que des marqueteries.

Elle invite le lecteur dans la fabrique de l’image et du livre en présentant des étapes de recherche, en partageant les questions techniques et esthétiques, en lui proposant de jouer à composer ses propres papillons. .

31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 55

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English :

The Papillons exhibition by Juliette Binet, author and illustrator of children’s literature, features two books: Papillons (published by Les Grandes Personnes) and Mues (published by Marguerite Waknine), as well as marquetry.

L’événement Exposition Papillons Châteauroux a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Châteauroux Berry Tourisme