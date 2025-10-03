Exposition par Axel et Carine Werkling

Vibraye Sarthe

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-13 23:00:00

2026-03-07 2026-03-13 2026-03-14

Axel et Carine Werkling se sont très tôt imprégnés du lieu qu’ils apprivoisent depuis 28 ans.

Non loin de Bonnétable (Sarthe), leur fermette du 17ème siècle sise au milieu d’une grande prairie, est devenue le creuset où naissent leurs créations.

Axel grave le bois ou le lino qu’il imprime dans l’argile. Souvent inspirés du monde végétal, ses motifs ondulent dans la terre cuite pour devenir une musique figée .

Carine, inspirée par la Faïence de Bonnétable, sur laquelle apparaît la fleur éponyme, continue de décliner cette dernière en décorant sa production de céramique utilitaire. .

