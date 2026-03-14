Exposition : Par-delà les Rêves L’Atelier (à Vertou) Vertou

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-02 10:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Pour un printemps du cœur et de l’âme : le travail des deux artistes professionnels, Céline Ranger et Guy Bujo, semble faire écho au rêve esthétique du maître d’Aix-en-Provence, Paul Cézanne, disant qu’il aimerait « marier des courbes de femmes aux épaules des collines ». Voilà une merveilleuse raison de venir découvrir ce duo de peintres heureux d’investir l’Atelier avec l’envie de nous guider au cœur du mystère dans lequel baignent leurs univers respectifs.

L’Atelier (à Vertou) Rousselière – Portereau – Chêne – Drouillet Vertou 44120

02 40 34 76 14 https://vertou.fr/se-divertir/arts-plastiques/les-expositions-de-latelier/ culture@mairie-vertou.fr



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