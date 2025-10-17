Exposition par Delphaut & Gaëlle Boissonard Argenton-sur-Creuse

Exposition par Delphaut & Gaëlle Boissonard Argenton-sur-Creuse vendredi 17 octobre 2025.

Exposition par Delphaut & Gaëlle Boissonard

Moulin du Rabois Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 14:00:00

fin : 2025-10-30 18:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Exposition par Delphaut & Gaëlle Boissonard, céramique.

.

Moulin du Rabois Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 65 39

English :

Exhibition of Olivier Marty’s paintings and drawings « Au jour le jour » .

German :

Ausstellung von Olivier Marty, Gemälde und Zeichnungen « Au jour le jour » .

Italiano :

Mostra di dipinti e disegni di Olivier Marty « Au jour le jour » .

Espanol :

Exposición de pinturas y dibujos de Olivier Marty « Au jour le jour » .

L’événement Exposition par Delphaut & Gaëlle Boissonard Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Vallée de la Creuse