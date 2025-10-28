Exposition Par Françoise Hommery M’ Les Abatilles Pereire M’ Les Abatilles Pereire Arcachon

M’ Les Abatilles Pereire 4 Allée Roger Touton Arcachon Gironde

Début : 2025-10-28

fin : 2025-10-31

2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31 2025-11-01

Exposition de peinture, aquarelle et dessin sur le thème Délire Végétal par Françoise Hommery.

Vernissage le jeudi 30 octobre de 18h00 à 20h30. .

M’ Les Abatilles Pereire 4 Allée Roger Touton Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 19 23 97

