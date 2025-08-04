Exposition Par hasard Gisèle Mongiat et Nicolas Favre La Chapelle-Saint-Luc

Exposition Par hasard Gisèle Mongiat et Nicolas Favre

La Malterie La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:30:00

fin : 2026-05-03 12:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Là où la peinture prend vie sans maître, naît un dialogue silencieux entre l’invisible et le geste. Nicolas Favre s’efface pour laisser surgir l’acte pur de peindre, tandis que Gisèle Mongiat suit les traces imprévues d’une création intuitive. Leurs œuvres se rencontrent dans une liberté absolue, entre mystère et émerveillement. .

La Malterie La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 70 04 83 museedelamalterie@la-chapelle-st-luc.eu

