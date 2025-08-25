Exposition par Jean Marc Midy Mont-de-Marsan

1 place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan Landes

Début : 2025-08-25

fin : 2025-09-06

2025-08-25 2025-09-01

Ean Marc Midy est photographe, il étudie à l’Ecole Photographique d’Orthez puis aux Beaux-Arts de Pau.

Les oeuvres presentées sont en noir et blanc et sépia. Les photographies proviennent des paysages qui entourent l’artiste à savoir le littoral Atlantiques avec les dunes et la forêt dans les Landes mais aussi dans les Pyrénées-Atlantiques.

Arrachés à la vie, un arbre, une branche, un tronc, mutilés par les vents, broyés par les torrents, mille fois retournés

par les vagues, fracassés sur les rochers, définitivement meurtris, creusés, râpés, usés, poncés par le sable et le sel,

finissent leur calvaire au pied des dunes, brûlés par le soleil, et renaissent dans le regard du promeneur qui saura leur

rendre leur éternité.

Etranges créatures, chimères, monstres à trois têtes, surgissent à marée basse à la rencontre de notre imaginaire .

1 place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 87 37

