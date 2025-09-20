Exposition par l’association Renault Histoire et Ametis Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski Boulogne-Billancourt

Exposition par l’association Renault Histoire et Ametis 20 et 21 septembre Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les associations Renault Histoire et Ametis vous proposent une exposition autour de la 4CV, la Dauphine et la R4 ponctuée de visites flashs et visionnages de films de manière continue.

Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski 28 Avenue André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Centre Ville Hauts-de-Seine Île-de-France 0155184620 https://www.boulognebillancourt.com Métro : Ligne 9/Marcel Sembat Bus : 126, 175 hôtel de ville

