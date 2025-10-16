Exposition Par Ldessine | Bar de L’Autre Lieu Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin
Exposition Par Ldessine | Bar de L'Autre Lieu Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin jeudi 16 octobre 2025.
Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-16 09:00:00
fin : 2025-11-20 17:30:00
2025-10-16
À vos agendas ! Nous vous donnons rendez-vous à partir du jeudi 16 octobre jusqu’au 20 novembre pour venir admirer les œuvres de Ldessine dans le bar de L’Autre Lieu, dans l’Espace René Le Bas à Cherbourg-en-Cotentin ! .
Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr
