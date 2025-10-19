EXPOSITION PAR LE CAUE DE LOZÈRE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende

3 Rue de l’Épine Mende Lozère

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-30

2025-10-19

Du 19 au Jeudi 30 octobre Exposition présentée par le CAUE de Lozère dans le cadre du Mois de l’Architecture en Occitanie et des Journées Nationales de L’Architecture.

Venez découvrir cette exposition sur les architectures contemporaines remarquables en Lozère réalisée par les étudiants de l’École d’architecture de Clermont Ferrand dans la cour du Musée ! .

3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr

L’événement EXPOSITION PAR LE CAUE DE LOZÈRE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende a été mis à jour le 2025-08-14 par 48-OT Mende