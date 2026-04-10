Exposition Par le pouvoir du Manga Médiathèque de Longny-au-Perche Longny les Villages

Longny les Villages

Exposition Par le pouvoir du Manga

Médiathèque de Longny-au-Perche LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-22

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-04-22

La Médiathèque de Longny vous invite à plonger dans l’univers fascinant du manga !

Venez découvrir comment cet art venu du Japon influence notre imaginaire, nos émotions et notre culture.

La dessinatrice Elsa Brants nous parle de la culture manga et nous entraîne à la découverte de ce pilier de la littérature japonaise. Longtemps associé à une forme de sous-culture, le manga a aujourd’hui toute sa place en France en tant que véritable art visuel. Héritier de nombreuses traditions japonaises, il est un des segments d’une culture foisonnante de pratiques dont il s’inspire et qu’il inspire lui-même en retour. En complément de l’exposition Par le pouvoir du manga un livret propose de revenir sur quelques détails clés permettant de comprendre le manga et la culture qui l’entoure. Il se compose également d’un carnet d’enquête pour ados-adulte et d’une série de mini-jeux pour enfants pour que les plus joueurs d’entre vous puisse découvrir (ou redécouvrir) cet univers de manière ludique !

Au programme

Sélection de livres incontournables sur le Japon pour jeunes et adultes (mangas, documentaires, romans, films…)

Ateliers dessin de manga pour libérer votre créativité à partir de 9 ans

Vendredi 22/05, 19/06, 26/06 de 16h à 17h30

Samedi 30/05, 13/06 de 10h à 11h30

Initiation à l’origami, l’art du pliage japonais à partir de 7 ans

samedi 02/05, 09/05 de 10h à 11h30,

Un livret d’exposition pour tester vos connaissances sur le manga. .

Médiathèque de Longny-au-Perche LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Par le pouvoir du Manga

L’événement Exposition Par le pouvoir du Manga Longny les Villages a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Touisme des Hauts du Perche