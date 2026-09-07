Exposition « Par le pouvoir du manga », Médiathèque d’Albias, Albias
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque d'Albias · Albias
Informations pratiques
Exposition « Par le pouvoir du manga » 2 – 4 octobre Médiathèque d’Albias Tarn-et-Garonne
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T09:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00
Exposition « Par le pouvoir du manga »
Plongez dans l’univers du manga ! Une exposition ludique et immersive pour découvrir son histoire, décrypter ses codes et explorer toute la richesse de la culture manga à travers un parcours illustré accessible à tous.
Médiathèque d’Albias 16 rue de la République, Albias, France, 82350 Albias 82350 Tarn-et-Garonne Occitanie 0563315043 https://mediatheque.quercyvertaveyron.fr/
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