Exposition « Par le pouvoir du manga », Médiathèque d’Albias, Albias

Informations pratiques

Exposition « Par le pouvoir du manga » 2 – 4 octobre Médiathèque d’Albias Tarn-et-Garonne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T09:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Exposition « Par le pouvoir du manga »

Plongez dans l’univers du manga ! Une exposition ludique et immersive pour découvrir son histoire, décrypter ses codes et explorer toute la richesse de la culture manga à travers un parcours illustré accessible à tous.

Médiathèque d’Albias 16 rue de la République, Albias, France, 82350 Albias 82350 Tarn-et-Garonne Occitanie 0563315043 https://mediatheque.quercyvertaveyron.fr/

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