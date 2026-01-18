Exposition Par le pouvoir du manga Médiathèque La Source Sallebœuf

Exposition Par le pouvoir du manga

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-03 2026-02-04 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-24 2026-02-25

A l’occasion d’une période durant laquelle nous portons la focale sur le manga, nous vous proposons l’exposition Par le pouvoir du manga . Pour faire avancer les idées reçues sur le phénomène manga, cette exposition nous entraîne à la découverte de ce pilier de la littérature graphique japonaise et désormais mondiale. Le tout, en resituant son arrivée en France depuis les années 1980 et 1990, à travers les dessins animés de cette époque. L’exposition est inspirée de l’ouvrage Par le pouvoir des dessins animés d’Elsa Brants (éditions Kana). .

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 07 80 mediatheque.salleboeuf@gmail.com

