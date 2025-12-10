EXPOSITION PAR LE POUVOIR DU MANGA MÉDIATHÈQUE LA RUCHE Seysses

EXPOSITION PAR LE POUVOIR DU MANGA

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-28

Un mois dédié à la thématique du manga et de la pop culture, en passant par le kawaï !

La dessinatrice Elsa Brants nous parle de la culture manga et nous entraîne à la découverte de ce pilier de la littérature japonaise. En suivant un cheminement similaire à celui de la mangaka Elsa Brants dans son album Par le pouvoir des dessins animés (éd. Kana), cette exposition propose de découvrir le manga à travers les particularités qui ont fait de lui un phénomène à part, notamment auprès du public français. .

MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr

English :

A month dedicated to manga, pop culture and kawaii!

