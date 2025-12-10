EXPOSITION PAR LE POUVOIR DU MANGA MÉDIATHÈQUE LA RUCHE Seysses
EXPOSITION PAR LE POUVOIR DU MANGA MÉDIATHÈQUE LA RUCHE Seysses mercredi 4 février 2026.
EXPOSITION PAR LE POUVOIR DU MANGA
MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-04
Un mois dédié à la thématique du manga et de la pop culture, en passant par le kawaï !
La dessinatrice Elsa Brants nous parle de la culture manga et nous entraîne à la découverte de ce pilier de la littérature japonaise. En suivant un cheminement similaire à celui de la mangaka Elsa Brants dans son album Par le pouvoir des dessins animés (éd. Kana), cette exposition propose de découvrir le manga à travers les particularités qui ont fait de lui un phénomène à part, notamment auprès du public français. .
MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr
English :
A month dedicated to manga, pop culture and kawaii!
L’événement EXPOSITION PAR LE POUVOIR DU MANGA Seysses a été mis à jour le 2025-12-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE