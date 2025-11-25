Exposition Par le pouvoir du manga ! Toul

Exposition Par le pouvoir du manga !

9 Rue de Hamm Toul Meurthe-et-Moselle

Gratuit

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 10:00:00

fin : 2026-01-06 18:00:00

Date(s) :

2025-11-25

Exposition présentée en partenariat avec la Médiathèque de Meurthe-et-Moselle et inspirée de l’ouvrage Par le pouvoir des dessins animés d’Elsa Brants (édition Kana).

Longtemps associé à une forme de sous-culture, le manga a aujoud’hui toute sa place en France. Héritier de nombreuses traditions japonaises, il est un des segments d’une culture foisonnante de pratiques dont il s’inspire et qu’il inspire lui-même en retour. Pourtant, beaucoup d’idées réçues tenaces entretiennent encore l’incompréhension d’une partie du public français pour ce type de bande-dessinée.

Cette exposition pédagogique et richement illustrée aborde un thème littéraire très en vogue actuellement dans les bibliothèques. L’occasion de s’adresser au jeune public et aux adultes férus de ce style littéraire.

À travers cette exposition, la dessinatrice Elsa Brants nous parle de la culture manga et nous entraîne à la découverte de ce pilier de la littérature japonaise.Tout public

9 Rue de Hamm Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 65 83 83 mediatheque@mairie-toul.fr

English :

Exhibition presented in partnership with the Médiathèque de Meurthe-et-Moselle and inspired by the book Par le pouvoir des dessins animés by Elsa Brants (published by Kana).

Long associated with a form of subculture, manga is now firmly established in France. Heir to many Japanese traditions, it is one of the segments of a culture teeming with practices from which it draws inspiration, and which it in turn inspires. Yet there are still many persistent misconceptions that keep some of the French public misunderstanding this type of comic strip.

This richly-illustrated, educational exhibition tackles a literary theme that is currently very much in vogue in libraries. It’s an opportunity to appeal to both young and adult fans of this literary style.

Through this exhibition, cartoonist Elsa Brants talks to us about manga culture and takes us on a journey of discovery of this pillar of Japanese literature.

German :

Die Ausstellung wird in Zusammenarbeit mit der Mediathek von Meurthe-et-Moselle präsentiert und ist inspiriert von dem Buch Par le pouvoir des dessins animés von Elsa Brants (Edition Kana).

Lange Zeit wurde der Manga mit einer Form der Subkultur in Verbindung gebracht, doch heute hat er in Frankreich seinen festen Platz. Als Erbe zahlreicher japanischer Traditionen ist er Teil einer Kultur, die von zahlreichen Praktiken geprägt ist, von denen er sich inspirieren lässt und die er selbst wiederum inspiriert. Dennoch gibt es viele hartnäckige Missverständnisse, die dazu führen, dass ein Teil des französischen Publikums diese Art von Comic noch immer nicht versteht.

Diese pädagogische und reich illustrierte Ausstellung behandelt ein literarisches Thema, das derzeit in den Bibliotheken sehr beliebt ist. Die Gelegenheit, sich an ein junges Publikum und an Erwachsene zu wenden, die sich für diesen literarischen Stil begeistern.

Die Zeichnerin Elsa Brants erzählt uns in dieser Ausstellung von der Manga-Kultur und führt uns auf eine Entdeckungsreise durch diesen Pfeiler der japanischen Literatur.

Italiano :

Questa mostra è presentata in collaborazione con la Médiathèque de Meurthe-et-Moselle e si basa sul libro Par le pouvoir des dessins animés di Elsa Brants (pubblicato da Kana).

A lungo associato a una forma di sottocultura, il manga si è ormai affermato in Francia. Erede di molte tradizioni giapponesi, è uno dei segmenti di una cultura ricca di pratiche da cui trae ispirazione e che a sua volta ispira. Tuttavia, ci sono ancora molti equivoci persistenti che spingono una parte del pubblico francese a fraintendere questo tipo di fumetto.

Questa mostra didattica, riccamente illustrata, affronta un tema letterario attualmente molto popolare nelle biblioteche. È un’occasione per rivolgersi agli appassionati di questo stile letterario, sia giovani che adulti.

Attraverso questa mostra, la fumettista Elsa Brants ci parla della cultura manga e ci accompagna alla scoperta di questo pilastro della letteratura giapponese.

Espanol :

Esta exposición se presenta en colaboración con la Mediateca de Meurthe-et-Moselle y se basa en el libro Par le pouvoir des dessins animés de Elsa Brants (publicado por Kana).

Asociado durante mucho tiempo a una forma de subcultura, el manga está ahora firmemente establecido en Francia. Heredero de numerosas tradiciones japonesas, es uno de los segmentos de una cultura repleta de prácticas en las que se inspira y a las que a su vez inspira. Sin embargo, todavía persisten muchas ideas erróneas que hacen que una parte del público francés no entienda bien este tipo de cómic.

Esta exposición pedagógica, profusamente ilustrada, aborda un tema literario que goza actualmente de gran popularidad en las bibliotecas. Es una oportunidad para atraer tanto a los jóvenes como a los adultos aficionados a este estilo literario.

A través de esta exposición, la dibujante Elsa Brants nos habla de la cultura manga y nos lleva a descubrir este pilar de la literatura japonesa.

