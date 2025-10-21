Exposition Par Marie-Alice Chabert M’ Le Moulleau M’ Le Moulleau Arcachon
M’ Le Moulleau 235 Boulevard de la Côte d’Argent Arcachon Gironde
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-31
2025-10-21 2025-10-24 2025-10-26 2025-10-27 2025-10-31
Exposition Encres aquarellables par Marie-Alice Chabert.
Permanence de l’artiste le dimanche 26 octobre de 11h00 à 13h00 et de 16h00 à 18h00. .
M’ Le Moulleau 235 Boulevard de la Côte d’Argent Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 18 28 25
