Exposition Par Marie-Alice Chabert M’ Le Moulleau M’ Le Moulleau Arcachon

M’ Le Moulleau 235 Boulevard de la Côte d’Argent Arcachon Gironde

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-31

2025-10-21 2025-10-24 2025-10-26 2025-10-27 2025-10-31

Exposition Encres aquarellables par Marie-Alice Chabert.

Permanence de l’artiste le dimanche 26 octobre de 11h00 à 13h00 et de 16h00 à 18h00. .

M’ Le Moulleau 235 Boulevard de la Côte d’Argent Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 18 28 25

