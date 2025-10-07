Exposition par Quentin Dumont à Géodomia Merlieux-et-Fouquerolles
Exposition par Quentin Dumont à Géodomia Merlieux-et-Fouquerolles mardi 7 octobre 2025.
33 Rue des Victimes de Comportet Merlieux-et-Fouquerolles Aisne
Gratuit
Début : 2025-10-07
fin : 2025-11-29
2025-10-07
« Sans bagage particulier côté illustration, je mise avant tout sur mes compétences naturalistes et sur beaucoup d’observations pour réaliser mes dessins animaliers et botaniques. J’aime l’utilisation des crayons de couleur ou simplement le noir et blanc en utilisant des crayons graphite. Et depuis peu, je m’exerce à l’aquarelle… » 0 .
33 Rue des Victimes de Comportet Merlieux-et-Fouquerolles 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 32 20 geodomia@aisne.fr
