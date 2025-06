Exposition par Radmila Dapic-Jovandic Argenton-sur-Creuse 4 juillet 2025 15:00

2025-07-04 15:00:00

2025-08-31 19:00:00

2025-07-04

Exposition Radmila Jovandić Dapic « Varius, multiplex, multiformis ».

Diplômée de l’université des arts de Belgrade et professeure aux Beaux-Arts de Sarajevo, Radmila Jovandić Dapic développe une maitrise absolue des techniques traditionnelles de la gravure dès les années 80.En 1992, la vie et la carrière de l’artiste se trouvent bouleversées par la guerre de Bosnie. Quelques mois après le siège de Sarajevo, Radmila Jovandić Dapic s’expatrie en France.

Ses œuvres sculptées, gravées ou dessinées, sombres et réjouissantes, convoquent les paradoxes de nos êtres par leurs allures froides et rigides, pourtant si douces et poétiques dans leurs poses délicates. .

Moulin du Rabois

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 65 39

