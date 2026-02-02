Exposition Par temps clair Condat-sur-Vienne
Exposition Par temps clair Condat-sur-Vienne mercredi 4 février 2026.
Bibliothèque de Condat sur Vienne Condat-sur-Vienne Haute-Vienne
Gratuit
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-25
Venez découvrir et déambulez au milieu des émotions de l’artiste à travers ses œuvres aux couleurs vives ou plus profondes.
Sur les horaires d’ouverture de la bibliothèque.
Atelier peinture le samedi 7 février à 10h pour les adultes et le mercredi 11 février à 15h pour les enfants dès 8 ans .
Bibliothèque de Condat sur Vienne Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 96 07
