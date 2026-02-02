Exposition Par temps clair Condat-sur-Vienne

Exposition Par temps clair

Bibliothèque de Condat sur Vienne

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-25

2026-02-04

Venez découvrir et déambulez au milieu des émotions de l’artiste à travers ses œuvres aux couleurs vives ou plus profondes.

Sur les horaires d’ouverture de la bibliothèque.

Atelier peinture le samedi 7 février à 10h pour les adultes et le mercredi 11 février à 15h pour les enfants dès 8 ans .

