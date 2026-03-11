Exposition par Tina Puig et Vincent Mallie Galerie d’Art Montesquieu Agen

Exposition par Tina Puig et Vincent Mallie

Galerie d’Art Montesquieu 117 Rue Montesquieu Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-13

Pour cette quinzaine à la Galerie Montesquieu, l’art se découvre en famille. Admirez les sculptures de Tina Puig et les œuvres de Salomé, ainsi que les portraits de Vincent Mallie. Exposition à ne pas manquer.

Galerie d’Art Montesquieu 117 Rue Montesquieu Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 48 53 helene.korzepa@agglo-agen.fr

English : Exposition par Tina Puig et Vincent Mallie

For this fortnight at Galerie Montesquieu, art is a family affair. Admire sculptures by Tina Puig and works by Salomé, as well as portraits by Vincent Mallie. An exhibition not to be missed.

