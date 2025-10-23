Exposition Paradis | Gérard Chemit les Remparts Cognac

les Remparts M'CO ( musée des savoir-faire du cognac) Cognac

Après une première exposition il y a deux ans sur La part des anges, l’an dernier sur Les carnets secrets des maîtres de chai, voici le 3ème volet des recherches mettant en valeur le patrimoine de notre région » le paradis , acte 3″.

les Remparts M'CO ( musée des savoir-faire du cognac) Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 95 04 43 gchemit.empreintes@gmail.comm

English :

After a first exhibition two years ago on « La part des anges », and last year on « Les carnets secrets des maîtres de chai », here is the 3rd part of our research into the heritage of our region, « le paradis , act 3 ».

German :

Nach einer ersten Ausstellung vor zwei Jahren zum Thema « La part des anges » (Der Anteil der Engel) und einer Ausstellung im letzten Jahr zum Thema « Les carnets secrets des maîtres de chai » (Die geheimen Tagebücher der Kellermeister) ist dies der dritte Teil der Recherchen, die das Kulturerbe unserer Region in den Vordergrund stellen: « le paradis , acte 3 » (Das Paradies, Akt 3).

Italiano :

Dopo una prima mostra di due anni fa su « La part des anges » e l’anno scorso su « Les carnets secrets des maîtres de chai », ecco la terza parte della nostra ricerca sul patrimonio della nostra regione, « Le paradis, act 3 ».

Espanol :

Tras una primera exposición hace dos años sobre « La part des anges », y el año pasado sobre « Les carnets secrets des maîtres de chai », he aquí la 3ª parte de nuestra investigación sobre el patrimonio de nuestra región, « Le paradis, act 3 ».

