Exposition Parant Les écolés primaires à Montluçon Espace Boris Vian Montluçon

Exposition Parant Les écolés primaires à Montluçon Espace Boris Vian Montluçon vendredi 19 septembre 2025.

Exposition Parant Les écolés primaires à Montluçon

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-19

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-09-19

Cette exposition met en lumière l’histoire et l’évolution des écoles primaires dans la région, offrant un aperçu fascinant de l’éducation à travers les âges.

.

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 24 archives@mairie-montlucon.fr

English :

This exhibition highlights the history and evolution of elementary school in the region, offering a fascinating insight into education through the ages.

German :

Diese Ausstellung beleuchtet die Geschichte und die Entwicklung der Grundschulen in der Region und bietet einen faszinierenden Einblick in die Bildung im Laufe der Zeit.

Italiano :

Questa mostra mette in luce la storia e l’evoluzione delle scuole primarie nella regione, offrendo un’affascinante visione dell’istruzione attraverso i secoli.

Espanol :

Esta exposición pone de relieve la historia y la evolución de las escuelas primarias de la región, ofreciendo una fascinante visión de la educación a través de los tiempos.

L’événement Exposition Parant Les écolés primaires à Montluçon Montluçon a été mis à jour le 2025-08-30 par Montluçon Tourisme