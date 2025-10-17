EXPOSITION Parc des expositions des Herbiers Les Herbiers

EXPOSITION Parc des expositions des Herbiers Les Herbiers vendredi 17 octobre 2025.

EXPOSITION Vendredi 17 octobre, 10h00, 14h00 Parc des expositions des Herbiers Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T10:00 – 2025-10-17T12:00

Fin : 2025-10-17T14:00 – 2025-10-17T16:00

Nous participons tous les ans depuis 25 ans à la Foire du Chrono des Herbiers en tant qu’exposant. La Foire du chrono regroupe 200 exposants de toutes les activités économiques du Nord Est Vendée. Nous avons un stand sur lequel nous présentons les différents travaux de l’année écoulée. Un diaporama présente l’ensemble de nos réalisations. Nous préparons une fiche de présentation qui explique la mission de l’architecte et nous sommes à disposition pour répondre à toutes les questions que chacun peut se poser sur l’architecture.

Nous renouvellons notre participation aux journées nationales de l’architecture qui est un succès tous les ans.

Parc des expositions des Herbiers Parc des expositions – rue du 11 novembre – 85500 Les herbiers Les Herbiers 85500 La Poirière Vendée Pays de la Loire 02 51 92 94 84 http://www.lucrobinarchitecte.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0251929484 »}, {« type »: « email », « value »: « luc.robin-architecte@wanadoo.fr »}] Centre des expositions parkings à proximité

Nous participons tous les ans depuis 25 ans à la Foire du Chrono des Herbiers en tant qu’exposant. La Foire du chrono regroupe 200 exposants de toutes les activités économiques du Nord Est Vendée. un…

©Luc ROBIN Architecte D.P.L.G.